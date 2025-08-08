Zweite Donaubrücke in Neuburg: Regierung gibt grünes Licht

Die Stadt Neuburg darf eine zweite Donaubrücke bauen. Die Regierung von Oberbayern hat den Antrag der Kommune auf Baurecht genehmigt. Der sogenannte Planfeststellungsbeschluss ist damit erfolgt. Die im Grunde seit der Bürgerbefragung im Jahr 2008 erwartete Entscheidung der Regierung von Oberbayern ist an diesem Freitag, 8. August, veröffentlicht worden.

Damit besteht nun die offizielle Genehmigung für die geplante Ortsumfahrung im Osten der Stadt inklusive der zweiten Donaubrücke mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von rund 85 Millionen Euro. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling (CSU) und ein Vertreter des Staatlichen Bauamtes Ingolstadt werden weitere Details zum weiteren Vorgehen am Freitagvormittag erläutern.

Wichtige Entscheidung für Neuburg an der Donau ist gefallen: Baurecht für zweite Donaubrücke

Mit dem positiven Entscheid der Regierung von Oberbayern ist die Stadt Neuburg so nah wie nie an der Möglichkeit, die zweite Donauüberquerung tatsächlich zu realisieren. Doch obwohl der Meilenstein geschafft ist, heißt das nicht, dass demnächst die Bagger anrollen. Erst am 26. September 2025 wird die Genehmigung rechtskräftig sein, außer es hat jemand dagegen Klage eingereicht. Brückengegner wie der LBV, der Bund Naturschutz oder die Grünen hatten bereits angekündigt, im Falle eines positiven Bescheides dieses zu tun. Bis das schließlich entschieden ist, könnten weitere Monate oder gar Jahre vergehen.

Das Verkehrsprojekt sieht eine insgesamt drei Kilometer lange Verbindung vom Kreisverkehr am Ende der Münchner Straße bis zur Staatsstraße 2214 auf der nördlichen Seite der Donau vor. Die zweite Donaubrücke soll den Fluss auf Höhe des Bauhofes in der Grünauer Straße queeren. Die genaue Finanzierung des Vorhabens ist noch nicht eindeutig geklärt. Vor allem geht es um die Frage, wie hoch die Förderung durch den Freistaat ausfällt.

Zweite Donaubrücke in Neuburg: Was sich die Stadt davon erhofft

Mit der neuen Brücke erhofft sich die Mehrheit der Bevölkerung und auch der politischen Vertreter im Stadtrat eine verkehrliche Entlastung der Innenstadt, mehr Raum für Radfahrer und Fußgänger und eine bessere Aufenthaltsqualität im Herzen der Stadt. Brückengegner monieren vor allem den erheblichen Eingriff in die Natur und den Auwald.

Ein ausführlicher Bericht folgt.