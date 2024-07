Er macht noch ein bisschen Morgengymnastik, trinkt gern mal ein Radler, singt Schlager und schaut abends Fernsehen – für einen Mann mit 104 Lebensjahren eine beachtliche Leistung. Rüstig feierte Heinz Becker am Freitag in Laisacker diesen besonderen Geburtstag. Er ist der älteste Einwohner in Neuburg. Neun weitere Mitbürger und Mitbürgerinnen sind ebenfalls 100 oder älter.

Winfried Rein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bernhard Gmehling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TV Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis