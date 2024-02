Erneut kommt am Neuburger Bahnhof ein hochwertiges Fahrrad weg

Wieder ist am Bahnhof in Neuburg ein hochwertiges, abgesperrtes Fahrrad gestohlen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Bahnhof in Neuburg ist am Mittwoch ein schwarz-graues Pedelec der Marke Cube im Gesamtwert von 1500 Euro entwendet worden. Das E-Bike war dort laut Polizei in der Zeit von 9.20 Uhr bis 21.40 Uhr versperrt am Fahrradstellplatz in der Bahnhofstraße abgestellt.

Fahrrad am Neuburger Bahnhof gestohlen

Als der Eigentümer nach Hause fahren wollte, war das Fahrrad samt Schloss verschwunden. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

