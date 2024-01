Neuburg

05:20 Uhr

Erste Long-Covid-Gruppe in Neuburg: "Es sind so viele betroffen"

Plus Viele Menschen leiden unter Spätfolgen einer Corona-Infektion. In Neuburg können Betroffene nun in einer Long-Covid-Gruppe trainieren - es dürfte die erste in der Region sein.

Von Andreas Zidar

Die Corona-Pandemie ist gefühlt lange her. Doch mit den Folgen müssen viele bis heute leben. Laut einer Studie dürften alleine in Deutschland mindestens eine Million Menschen von Long Covid beziehungsweise Post Covid betroffen sein - sie kämpfen also mit den unterschiedlichsten Spätfolgen einer Corona-Infektion. In Neuburg steht den Betroffenen nun erstmals eine spezialisierte Rehasportgruppe zur Verfügung.

Der TSV Neuburg, der größte Sportverein im Kreis Neuburg-Schrobenhausen, hat das Angebot zu Beginn dieses Jahres eingeführt. Doris Reichardt aus Hütting, ausgebildete Rehasport-Trainerin und Leiterin der Gesundheitssport-Abteilung des TSV, hat sich hierfür extra fortgebildet. Im vergangenen Jahr besuchte sie beim Bayerischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband einen Lehrgang zu Long Covid mit dem Schwerpunkt Fatigue, einer krankhaften Erschöpfung also. "Es sind so viele betroffen", sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Im Umgang mit den Erkrankten, die teils massiv unter verschiedensten Einschränkungen leiden, brauche es viel Geduld.

