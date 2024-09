Es leuchtet wieder! Neuburg feiert die lange Einkaufsnacht

Bunte Leuchtstrahler an allen Ecken der Geschäfte in der Neuburger Einkaufswelt lassen keinen Zweifel daran: „Neuburg leuchtet“ steht wieder auf dem Programm. Die lange Einkaufsnacht wird einmal jährlich vom Stadtmarketing organisiert. Neben einer verlängerten Öffnungszeit - die Geschäfte haben am Freitagabend bis 23 Uhr geöffnet - gibt es ein buntes Rahmenprogramm. Neben alten Bekannten sind diesmal auch neue Gesichter in den Einkaufsstraßen zu sehen.

Anna Hecker