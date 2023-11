"Es wird ein paar Überraschungen geben": Die Neuburger Wichtelhütte öffnet wieder

Die Weihnachtszeit naht und langsam ist es wieder Zeit für Weihnachtsmärkte und Glühweinhütten. Die Wichtelhütte Neuburg plant ihre Eröffnung.

Erst stand das Holzhaus am Hofgarten, jetzt finden es die Gäste es am Bootshaus. Die Neuburger Wichtelhütte, an der jährlich an und vor Weihnachten ein gemütlicher Abend mit Glühwein und anderen warmen Getränken verbracht werden kann, zieht zum zweiten Mal an seinen neuen Standort. Dieser wird von den Brüdern Gashi zur Verfügung gestellt, mit denen das Team der Wichtelhütte bereits seit vergangenen Jahr zusammenarbeitet.

Die Wichtelhütte Neuburg eröffnet dieses Jahr am Bootshaus

Laut Rüdiger Mahlo, der bereits 2004 in das Wichtelhüttengeschäft eingestiegen ist, soll dieser Standort nun einige Zeit unverändert bleiben. Bereits seit 1997 gibt es die Glühweinbude, anfangs im Garten eines Restaurants in der Luitpoldstraße. Damals startete Kalle Grömmer den Winterbetrieb mit 40 Litern Punsch aus der eigenen Heimküche. Seitdem ist die Nachfrage deutlich gestiegen, mehrere 100 Liter heißer Fruchtpunsch und Glühwein werden dort jedes Wochenende verkauft.

Doch die Standortveränderung ist nicht die einzige Neuheit, es soll auch bald neue Öffnungszeiten geben, die, sobald sie feststehen, auf der Website veröffentlicht werden. Losgehen soll es aber ab Donnerstag, 30. November. Das Wichtelhüttenteam sieht der Eröffnung mit Vorfreude entgegen: "Der Glühwein ist schon vorbestellt", erklärt Mahlo. Es soll für die Besucher dieses Jahr wohl außerdem einige Überraschungen geben, welche das sind, kann auf den Social-Media Kanälen der Wichtelhütte herausgefunden werden.

Lesen Sie dazu auch