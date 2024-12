Fahrraddieb schlägt in der Sudetenlandstraße zu

Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag im Zeitraum zwischen 12.15 Uhr und 14 Uhr das Fahrrad eines 47-jährigen Neuburgers gestohlen. Laut Polizeiangaben hatte der 47-Jährige sein Fahrrad in einer Grundstückseinfahrt in der Sudetenlandstraße mit einem Kettenschloss gesichert.

Fahrrad im Wert von 300 Euro in Neuburg gestohlen

Von dort entwendete der unbekannte Täter das Fahrrad mit einem Wert von rund 300 Euro. Die Polizei Neuburg bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)