Fahrradversteigerung beim Hofgartenfest endet mit neuem Rekord

Großen Andrang gab es bei der Versteigerung der Fundfahrräder auf dem Hofgartenfest. Das letzte Fahrrad wurde für einen Rekordpreis verkauft.

Die Versteigerung von Fundfahrräder ist eine echte Herausforderung und zugleich ein permanenter Zungenbrecher für die Auktionatoren. Dominik Weiß und Bernhard Mahler beherrschen es dennoch bestens, die Gebote der Interessierten im Schritt von jeweils 2,50 Euro aufzufassen, zu wiederholen und zugleich den Überblick über die Bieter zu behalten. Das war gar nicht so einfach, denn erneut war ein enormes Interesse an den Rädern, die beim Fundamt der Stadt Neuburg gestrandet sind und nun zugunsten eines guten Zweckes versteigert wurden. Das letzte Fahrrad holte sogar einen neuen Rekordwert.

Hofgartenfest 2024: Fundrad wird für Rekordwert versteigert

Von den insgesamt 70 Fahrrädern, die seit mindestens sechs Monaten in der Stadt ohne Besitzer stehen, wurde am Ende nur ein einziges nicht verkauft. Alle anderen haben nun neue Fahrer oder Fahrerinnen gefunden. Zwischen 2,50 Euro - das Mindestgebot für ein normales Radl - und 90 Euro lag die Spanne der am Ende bezahlten Preise weit auseinander. Vom Kinderrad bis zum Mountainbike war alles im Angebot. Und sogar E-Bikes konnten ersteigert werden.

Hält seit Samstag den neuen Rekord der bei der Fundfahrradversteigerung gezahlten Preise: Samer Alshibli ersteigerte für 600 Euro ein Bulls Elektro-Mountainbike. Foto: Barbara Wild

Ein solches holte dann auch in einem Duell zweiter Bieter den neuen Rekord der jemails auf einer Fuindfahrradversteigerung in Neuburg gezahlten Preise. Mindestgebot war in diesem Fall zehn Euro, doch schon der erste Interessent erhöhte auf 200 Euro. Nach einigem hin und her blätterte am Ende Samer Alshibli 600 Euro in bar - eine der Verkaufsbedinungen - in die Kasse. In diesem Fall für ein E-Mountainbike der Marke Bulls in nachtblau-schwarz. Seine Familie fuhr am Ende mit einer handvoll, frisch ersteigerten Rädern nach Hause. "Meine ganze Familie kommt demnächst nach Neuburg und alle brauchen Räder", sagte Alshibli, der aus Syrien stammt.

So waren nach der gut eineinhalbstündigen Versteigerungs-Show mit gewohnt souveräner Moderation alle glücklich: das Fundamt der Stadt Neuburg hat wieder Platz in ihren Räumen, mindestens 69 Personen haben zu einem Schnäppchenpreis einen neuen Drahtesel erstanden und die Feuerwehr Neuburg freut sich über den Erlös der Aktion.

