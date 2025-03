Fastenpredigten in Neuburg: Wie geht es Frauen in der Kirche?

Mit Fastenpredigten in der Hofkirche und Glaubensgesprächen im Hl.Geist-Saal will Pfarrer Herbert Kohler Impulse zu Selbstreflexion geben. Angesichts der Tiraden und des politischen Kahlschlags von US-Präsident Trump überlegt der Stadtpfarrer, „ob ich noch politischer hätte werden sollen“.

Es bleiben aber die Schwerpunkte Synode, Jugend und Frauen in der Kirche. Den Anfang hat Professor Rainer Florie bereits vergangenen Sonntag mit einer Schilderung des Konzils von Nicäa vor 1700 Jahren gemacht. Dazu gibt es an diesem Mittwoch, 12. März, um 19 Uhr im Hl-Geist-Saal einen Austausch mit allen Interessenten zum Thema „Für wen halte ich Jesus?“

Glaubensgespräche im Hl.Geist-Saal in Neuburg

Am kommenden Sonntag, 16. März, spricht Professor Thomas Schwartz um 17 Uhr in der Hofkirche über die jüngste Weltsynode in Rom. Der Geschäftsführer des Hilfswerks Renovabis war als Teilnehmer dabei und findet, dass Papst Franziskus eine neue Gesprächskultur für die Kirche eingeführt habe. Laien aus aller Welt hätten mitgemacht. Der Papst und die Synode – in Altgriechisch Zusammenkunft – hätten aber noch keine wirklichen Antworten auf notwendige Veränderungen in der Kirche gegeben, so sieht es Pfarrer Herbert Kohler. Auch darüber wolle man im Glaubensgespräch am Donnerstag, 20. März, um 19 Uhr im Pfarrsaal Hl. Geist sprechen.

Am Sonntag, 23. März, stellt sich um 17 Uhr mit Florian Stadlmayr der künftige Stadtpfarrer von Schrobenhausen in der Hofkirche vor. Der Jugendpfarrer der Region Altbayern berichtet über seine Erfahrungen und das Verhältnis der jungen Leute zur Kirche. Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene sind zum folgenden Glaubensgespräch am Dienstag, 25. März, um 17 Uhr in den Pfarrsaal Hl. Geist eingeladen. Das Thema lautet „Pizza mit Gott“.

Rom-Reise der Neuburger Pfarreiengemeinschaft St.Peter-und-Hl. Geist

Die Serie endet am Sonntag, 30. März, mit dem Besuch der früheren Präsidentin des Katholischen Deutschen Frauenbundes Maria Flachsbarth in Neuburg. In der Hofkirche skizziert sie um 17 Uhr ihre Hoffnung auf mehr Ämter für Frauen in der Kirche. Im Rahmen des Synodalen Weges hat sich die Referentin sehr engagiert für die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern und Diensten der Kirche eingesetzt. Damit liegt sie weitgehend auf einer Linie mit Pfarrer Herbert Kohler, der Frauen zunächst im Diakonat zulassen würde. „Leider stehen Frauen in der katholischen Kirche noch in der zweiten Reihe“, findet der Stadtpfarrer. Darüber kann im abschließenden Glaubensgespräch am Mittwoch, 2. April, um 19 Uhr wieder im Hl.Geist-Saal geredet werden. Pfarrer Steffen Schiller und Referentin Anne Strahl sind mit dabei.

Die Gespräche gehen natürlich bei gegebenen Anlässen weiter. Dazu gehört auch die Rom-Reise der Neuburger Pfarreiengemeinschaft St.Peter-und-Hl. Geist Ende März. Man werde sich wie die Synode auf den Weg machen, so Pfarrer Kohler, „und wir wollen auf keinen Fall ein Konklave erleben“. Schöner wäre wieder die erste Generalaudienz von Papst Franziskus. Das Oberhaupt der katholischen Kirche schwebte zuletzt in aktuter Lebensgefahr, aktuell geben seine Ärzte leichte Entwarnung. Der Zustand von Papst Franziskus verbessert sich offenbar.