Festliche Weihnachtsmusik aus Barock und Klassik

Der Kammerchor Neuburg singt am Samstag, 28. Dezember, um 19 Uhr ein Weihnachtskonzert in der Hofkirche Neuburg mit festlicher Musik aus Barock und Klassik. Nach dem ersten Konzert mit Mozarts Requiem im Sommer bringt der Kammerchor Neuburg unter Leitung von Kirchenmusiker Michael Bachmann nun weihnachtlich beschwingte Musik in der prachtvollen Hofkirche zu Gehör. Auf dem Programm steht als Hauptwerk das „Gloria“ RV 589 von Antonio Vivaldi (1678-1741). Das Werk entstand in den Jahren 1715/1716 als Vivaldi Priester und Kapellmeister am „Ospedale della Pietà“ war, einem Heim mit angeschlossener Schule für verwaiste und bedürftige Mädchen, das berühmt für seine musikalische Ausbildung und Konzerte war. Vivaldis „Gloria“ zählt heute zu den populärsten Werken der geistlichen Barockmusik. Durch seine kantatenmäßige Anlage in einzelne Sätze und die farbenreichen Motive des Orchesters wird das Gloria abwechslungsreich und eindrücklich von Chor und Solisten präsentiert.

Daneben kommt das selten zu hörende „Magnificat“ aus den Mailänder Vesperpsalmen von Johann Christian Bach (1735-1782) zur Aufführung. Der jüngste Sohn von Johann Sebastian Bach konvertierte bald nach dem Tod des Vaters zum Katholizismus, um als Organist am Mailänder Dom zu wirken und schrieb in dieser Funktion 1760 ein festliches Magnificat. Johann Christian Bach gilt als Wegbereiter der Klassik und hat mit seinen Kompositionen auch den Stil des jungen Mozarts mit beeinflusst. Außerdem erklingt die weihnachtliche Kantate „Alles was ihr tut“ von Dietrich Buxtehude (1637–1707). Die Kantate überzeugt durch ihre eindrückliche Schlichtheit in der Tonsprache und eine von Heiterkeit, Gelöstheit und Gottvertrauen getragene Musik in den Orchester- sowie Chorteilen.

Neuburger Kammerchor gibt feierliches Weihnachtskonzert in der Hofkirche

Begleitet wird der Kammerchor von einem barocken Kammerorchester mit Dr. Hildegard Surner (Regensburg) als Konzertmeisterin. Die junge Sopranistin Cordula Kraetzl konnte für die Solopartien des Konzerts gewonnen werden. Sie wuchs in Freising auf und ist als Sängerin, Pianistin und Dirigentin vielfach engagiert. Chöre, wie die Audi Jugendchorakademie, die Bayerische Chorakademie, der Philharmonische Chor München, das Ensemble Lauschwerk oder das Ensemble Chiave brachten sie auf international renommierte Bühnen, wie der Elbphilharmonie, der Bayerischen Staatsoper, der Carnegie Hall oder der La Maison Symphonique de Montreal. Derzeit führt sie ihre Studien am Salzburger Mozarteum mit Gesang und Chordirigat fort. Zudem ist sie seit Herbst 2024 Mitglied des a cappella Ensembles SingerPur.

Als Solistin für die Alt-Partien wirkt die Augsburger Mezzosopranistin Vanessa Fasoli mit. Schon während ihres Studiums war sie auf vielen Bühnen engaiert, wie dem Staatstheater Augsburg, der Jeunesse Musicales in Weikersheim (Leitung Bruno Weil), sowie der Opera Incognita in München. Nach ihrem Studium gastierte sie als Cherubino aus „Le nozze di Figaro“ und als „Annina“ im Rosenkavalier am Theater Chemnitz. Im Theater an der Rott ist sie regelmäßig als Gast zu erleben, u.a. als „Prinz Orlofsky“ in der Fledermaus. 2012 erhielt sie den Kunstförderpreis der Stadt Augsburg.

Karten für das Konzert gibt es zu 20 Euro, sowie ermäßigt zu 15 Euro (Ermäßigung für Schüler, Studenten und Menschen mit Schwerbehindertenausweis) in der Tourist-Information und dem Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft Neuburg zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Abendkasse und Einlass ab 18 Uhr. Beim Konzert besteht freie Platzwahl. Das Konzert wird gefördert durch die Stadt Neuburg. (AZ)