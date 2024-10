Feuerwehrjugend zeigt beim Wissenstest in Neuburg ihr Können

Am Wissenstest 2024 der Feuerwehrjugend in Neuburg, der sich in diesem Jahr um das Thema „Fahrzeugkunde“ drehte, nahmen insgesamt 105 Jugendliche aus dem Landkreis teil. Der Test wird an vier verschiedenen Standorten durchgeführt, und die Veranstaltung in Neuburg lockte laut Angaben der Feuerwehr bereits zum Auftakt etwa 150 Personen an – darunter zahlreiche Prüflinge, Betreuer sowie das Schiedsrichterteam um den Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Schreier und seinen Stellvertreter Christian Haas, die gemeinsam eine spannende und lehrreiche Veranstaltung für die Feuerwehrjugend organisierten. Die weiteren Termine des Wissenstests finden an den Standorten in Straß-Moos, Ehekirchen und Schrobenhausen statt.

Der Wissenstest war in zwei Abschnitte unterteilt und umfasste je nach Leistungsstufe theoretische und praktische Aufgaben. Auch die Feuerwehr Neuburg war stark vertreten: Mit vier Betreuern und 18 Jugendlichen trugen sie zum erfolgreichen Prüfungsabend bei. Die Neuburger erzielten laut Mitteilung großartige Ergebnisse und bestanden ihre Prüfungen in folgenden Leistungsstufen: fünf Mal Bronze, acht Mal Silber, drei Mal Gold und zwei Mal gab es eine Urkunde Gold/Blau. Auch die Jugendlichen der anderen teilnehmenden Wehren aus Brunnen, Bruck, Heinrichsheim, Mühlried, Unterstall-Bergheim und Rennertshofen zeigten ihr Können und meisterten ihre Aufgaben erfolgreich.

Um den jungen Prüflingen während ihrer Pause Abwechslung zu bieten, wurde eine spannende Führung durch das Gerätehaus der Feuerwehr Neuburg organisiert. Besonders eindrucksvoll war der Einblick in den Livebetrieb der Atemschutzwerkstatt sowie der Schlauchpflegeanlage. Ein besonderes Highlight für viele war die Hubarbeitsbühne „Theo“, die zum Anziehungspunkt für die Jugendlichen wurde. Aus Sicht der Neuburger Feuerwehr war es ein gelungener Abend, der den Zusammenhalt und das Wissen der Feuerwehrjugend stärkte. (AZ)