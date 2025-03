Finale der BR-Radltour in Neuburg: Es soll ein Event mit Strahlkraft werden

„Kommt mal wieder“ - diese drei Worte auf einem Schild haben die Veranstalter der BR-Radltour offensichtlich wörtlich genommen. Im August 2024 rasten die rund 1000 Radfahrerinnen und Radfahrer der bekannten Bayernrundfahrt in nur 30 Minuten durch Neuburg und wurden am Stadttheater und mit eben jenem Schild begrüßt. Das zeigte Wirkung: Am Samstagabend wurde im Münchner Hofbräuhaus verkündet, dass Neuburg nicht nur Station der BR-Radltour, sondern sogar die Zieletappe sein wird. Die Freude ist groß.

