Finanzen in Neuburg: Große Sprünge sind auch 2023 nicht drin

Der kostenlose Parkplatz an der Schlösslwiese sollte eigentlich schon vor Jahren erweitert werden. Weil der Stadt jetzt das Geld für das Vorhaben fehlt, wird gerade geprüft, ob der Ausbau aktuell tatsächlich notwendig ist.

Plus Drei Jahre im Krisenmodus: Was die Finanzen angeht, muss sich Neuburg weiter durchkämpfen. Dafür sei es "großartig gelaufen", und auch der Etat für 2023 steht.

Corona gefolgt vom Krieg in der Ukraine mit der laufenden Energiekrise als Konsequenz: Drei Jahre lang läuft auch das Finanzgeschehen in der Stadt Neuburg nun schon im Krisenmodus. Aus dieser Betrachtung, meint Kämmerer Markus Häckl, sei es für die Stadt Neuburg "großartig gelaufen". Besser werden die Aussichten allerdings nicht, die Prognosen eher schlechter. Deshalb ist auch der Haushalt für das laufende Jahr mit einem Volumen von insgesamt 102 Millionen Euro "kein besonders guter". "Aber es geht nicht nur uns so, sondern den allermeisten Kommunen", verdeutlichte Häckl im Finanzausschuss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

