Fotojagd auf den schnellen Eisvogel

Der Biber war leicht zu kriegen, aber der Waldkauz stellt den Beobachter vor Geduldsproben. Der Neuburger Naturfotograf Matthias Schwark hat bereits ein beachtliches Kompendium der Tierwelt ablichten können. Einige seiner Bilder stellt er bis April im Bücherturm aus.