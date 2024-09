Franz Xaver Schmid lädt zur finalen Ausstellung in Neuburg

Der Neuburger Künstler Franz Xaver Schmid feiert mit einer Vernissage am Samstag, 21. September, seine letzte Ausstellung unter dem Label „Mauri Design“ in den Räumen der ehemaligen Schlossapotheke in der Luitpoldstraße. Für Schmid ist es also eine Art Abschiedsvorstellung, denn ab Oktober widmet er sich einem neuen Projekt unter dem Label „bronxx11.art“.

Bekanntheit erlangte Schmid durch bunt gestaltete Mobiltelefone

Schmid blickt auf ein bewegtes künstlerisches Leben zurück. In den 90ern studierte er Grafik- und Foto-Design in München und Zürich. Dazu widmete er sich der Malerei, unter anderem mit einer von Marlboro gesponserten Ausstellung in Kitzbühel. Ebenfalls in den 90ern begann Schmid, Gehäuse von Mobiltelefonen zu gestalten und erlangte dadurch auch überregional Bekanntheit. In den vergangenen Jahrzehnten versuchte er sich darüber hinaus in der Gestaltung von Taschen, entwarf Lichtobjekte aus verschiedensten Materialien und richtete das „Café Vivat Art and Coffee“ in der oberen Altstadt ein, das er jedoch während der Coronapandemie aufgeben musste. Nun nimmt er mit der Vernissage am Samstag Abschied von seinem Label Mauri Design, unter dem er seit 33 Jahren firmierte.

Die Ausstellung in der ehemaligen Schlossapotheke ist nur Samstag und Sonntag geöffnet

Los geht es am Samstag um 19 Uhr. Gegen 20 Uhr wird Schmid eine kleine Begrüßungsrede halten und dabei ein Blick zurück auf sein Schaffen werfen. Anschließend führt Schmid durch die Ausstellung und stellt die Werke kurz vor, insbesondere seine letzten Lichtobjekte. Ein Ende der Veranstaltung gibt es ausdrücklich nicht: Bei Getränken und Knabberzeug soll die Vernissage nahtlos in eine kleine Party mit Musik übergehen. Außer am Samstag ist die Ausstellung, bei der Schmid seine Werke auch zum Verkauf anbietet, nur am Sonntag, 22. September, von 10 Uhr bis 16 Uhr zu sehen. In Zukunft will sich Schmid mit seinem neuen Label der Schwarz-Weiß-Fotografie widmen, ganz klassisch auf Film, mit einem Fokus auf Streetfotografie und Streetfashion. Zudem bietet Schmid zukünftig Fotoshootings in gleicher Machart an.