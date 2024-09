Frau fährt Auto an und dann davon

Eine bislang unbekannte Verkehrsteilnehmerin hat am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants am Südpark in Neuburg, ein anderes Auto angefahren und ist anschließend verschwunden, ohne den Unfall zu melden. Gegen 14.30 Uhr wollte eine 36-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Donau-Ries in ihr geparktes Auto einsteigen und wurde hierbei vom Personal des dortigen Schnellrestaurants darauf hingewiesen, dass ihr Auto angefahren wurde. Ein vor Ort angetroffener Zeuge des Vorfalls schilderte, dass er beobachten konnte, wie eine jüngere Frau mit blonden Haaren mit ihrem Ford Mondeo aus einer Parklücke fuhr und kurz darauf einen Knall wahrgenommen werden konnte. Im Anschluss fuhr das silberne Auto vom Parkplatz des Schnellrestaurants in unbekannte Richtung davon.

Am grauen Audi der 37-jährigen Frau aus Monheim entstand am Fahrzeugheck ein Schaden in Form von Kratzern, teilt die Polizei mit. Die Höhe des Schadens beträgt circa 2000 Euro. Hinweise zur Verursacherin nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)