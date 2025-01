Freundinnen-Stammtisch: Geschenke für Regenbogen Wohnen

Weihnachtsgeschenke an die Kinder- und Jugendeinrichtung von Regenbogen Wohnen in Neuburg durch den Freundinnen-Stammtisch Neuburg übergeben werden. Durch die zahlreiche Unterstützung konnten an die 29 Kinder, 29 Tupper- Brotzeitdosen und 29 -Trinkflaschen im Wert von über 1000 € übergeben werden. Auch die 46 Mitarbeiter bekamen eine kleine Aufmerksamkeit für ihre wertvolle Arbeit. Ein Besonderer Dank geht an das Fotostudio Schlüter und Ristorante "Da Pippo".

