vor 48 Min.

Für 50 neue Wohnungen: Wird der Penny-Markt im Ostend abgerissen?

Der Penny-Markt in der Sudetenlandstraße könnte laut aktuellen Plänen verschwinden. Das Neuburger Ostend würde damit eine weitere Einkaufsmöglichkeit verlieren.

Plus Laut konkreten Plänen soll der Penny-Markt im Neuburger Ostend verschwinden - für sechs Mehrfamilienhäuser. Die Stadt ist skeptisch, der Eigentümer beschwichtigt.

Von Andreas Zidar

Das Neuburger Ostend ist mit knapp 6000 Einwohnern das bevölkerungsreichste Viertel der Stadt. Doch ausgerechnet hier fehlen die Einkaufsmöglichkeiten. Nach dem Aus für den Edeka-Markt in der Berliner Straße steht der Stadtteil ohne einen Vollversorger da. Und die Situation könnte sich weiter verschlechtern. Es bestehen konkrete Pläne, wonach das Gebäude des Penny-Markts mitsamt der darüber liegenden Wohnungen in der Sudetenlandstraße abgerissen werden sollen, um Platz für sechs Mehrfamilienhäuser zu schaffen. Die Verantwortlichen der Stadt sehen das Vorhaben in der aktuellen Form mit Skepsis.

