Fußball-EM: Hier gibt es Public Viewing in der Region Neuburg

Plus In und um Neuburg gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die EM-Spiele gemeinsam zu sehen. Gastronomen hoffen auf ein erfolgreiches Abschneiden der deutschen Mannschaft.

Von Benjamin Sigmund

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland steht vor der Tür. Am Freitag bestreitet der Gastgeber das Eröffnungsspiel gegen Schottland. Egal ob Fußballfan oder nicht, wenn die Nationalmannschaft in den großen Wettbewerben auf den Rasen läuft, verfällt Deutschland gerne ins Fußballfieber. Viele Sportbegeisterte freuen sich darauf, doch nicht alle werden bei den Spielen im Stadion dabei sein können. Public Viewing, also gemeinsam die Übertragungen zu verfolgen, ist eine beliebte Alternative. Im Gegensatz zur Europameisterschaft 2021, als es nach der Coronapandemie Auflagen gab, und der Weltmeisterschaft 2022 in Katar, die im Winter stattfand, sind heuer in der Region wieder einige Möglichkeiten gegeben. Wie ausgeprägt die Begeisterung letztlich sein wird, hängt in erster Linie am Abschneiden der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Auch aus diesem Grund drücken die Gastronomen Deutschland die Daumen.

Gastronomen in Neuburg übertragen EM-Spiele

Die Stadt Neuburg selbst wird traditionell keine Übertragungen organisieren. "Wir wollen den Gastronomen nichts wegnehmen, für die Menschen sind genügend Angebote vorhanden", sagt Pressesprecher Bernhard Mahler. Das Konzept vieler kleiner Standorte, an denen die Menschen sich vor den Fernsehern und Leinwänden versammeln, habe sich bewährt. Eine Gelegenheit stammt vom Gasthaus Pfafflinger. Zum einen wird in der Schrannenhalle eine "Lounge" eingerichtet. Dort steht genau wie im Biergarten ein 100 Zoll großer Fernseher, auf dem die Fans die Spiele verfolgen können. "Wir sind für jedes Wetter gerüstet", sagt Inhaber Anis Chaalali, der auf eine große Euphorie im Land hofft. "Das Heimturnier ist mit der vergangenen WM in Katar, die im Winter stattfand, überhaupt nicht zu vergleichen", sagt er. Während in der Vorrunde hauptsächlich die deutschen Spiele ausgestrahlt werden sollen, sind ab dem Achtelfinale alle Partien zu sehen. Auch im Rödenhof hat man sich entschlossen, im dortigen Biergarten Spiele zu zeigen. In erster Linie die Deutschland-Partien, bei Nachfrage auch andere Begegnungen, die nach 17 Uhr beginnen. "Wir scheuen keine Mühen und Kosten", sagt jedenfalls Hans Dünstl. Auf zwei Leinwänden gemeinsam Fußball schauen ist auch im Exil möglich. Ebenso gibt es Public Viewing im Biergarten des Gasthof Neuwirt in Neuburg. Sicherlich werden zahlreiche Gastronomiebetriebe folgen.

