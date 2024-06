Neuburg

Gastronomie in Neuburg: Grünes Licht für Sanierung des Huba-Gebäudes

Plus Die Pläne für die Sanierung des Huba-Gebäudes in prominenter Lage in Neuburgs Innenstadt sind genehmigt. Was die Gashi-Brüder nun vorhaben und wann es losgeht.

Von Barbara Wild

Das Huba-Gebäude am Elisenplatz in Neuburg wird kernsaniert. Die Stadt hat nun nach einigem Hin und Her den Eigentümern grünes Licht für das Vorhaben gegeben. Bereits in wenigen Wochen sollen die Arbeiten beginnen. Vor allem um die Frage, wie das Dach des Gebäudes künftig aussehen soll, gab es monatelange Diskussionen.

Wie berichtet, wollen Leo und Bajram Gashi, Eigentümer des Gebäudes und Betreiber der dort ansässigen Gastronomie, das Haus komplett auf den neuesten Stand bringen. Neue Heizung und Lüftung, bessere Fenster und nicht zuletzt eine frische Optik soll das Haus erhalten. Den Plan dafür diskutieren die Brüder bereits seit 2022 mit der Stadt. Nun stimmte der Bauausschuss am Mittwoch einstimmig für die neue Variante. "Ich freue mich wirklich, dass wir jetzt das Okay der Stadt für unseren Plan haben und loslegen können", sagt Bajram Gashi.

