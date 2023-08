Gefangene der JVA Neuburg-Herrenwörth schaffen Schulabschluss

Zahlreiche Gefangene der JVA Neuburg-Herrenwörth erlangten im abgelaufenen Schuljahr ihren Schulabschluss. Vier Absolventen hatten eine Eins vor dem Komma.

Im abgelaufenen Schuljahr erlangten in der JVA Neuburg-Herrenwörth zahlreiche Gefangene ihren Schulabschluss. Auch im Strafvollzug besteht die Möglichkeit, sich weiterzubilden oder einen Schulabschluss nachzuholen. Fünf Gefangene zwischen 17 und 20 Jahren erhielten laut Mitteilung ihr Zeugnis über einen erfolgreichen Mittelschulabschluss. Die Chance auf einen qualifizierenden Abschluss nutzten zehn Insassen. In enger Zusammenarbeit mit der Mittelschule Neuburg wurden die jungen Männer in den Fächern Mathematik, Deutsch, GPG, WiB und Technik auf die Prüfung vorbereitet.

Insassen der JVA Neuburg-Herrenwörth beenden Mittelschule

Die Kursteilnehmer müssen in der Regel die großen Lücken füllen, die im Laufe ihrer regulären Schulzeit durch Versäumnisse entstanden sind. Vier der insgesamt 15 Absolventen hatten eine Eins vor dem Komma. Die jungen Gefangenen bewältigten die gleichen Aufgaben wie die Prüflinge an der Mittelschule Neuburg, weshalb die anspruchsvollen Anforderungen in vollem Umfang vergleichbar sind. Hervorzuheben ist vonseiten der Justizvollzugsanstalt Neuburg-Herrenwörth die hervorragende Zusammenarbeit mit der zuständigen Mittelschule Neuburg, heißt es in der Mitteilung. Zur Aushändigung der Zeugnisse kamen die Rektorinnen Anne Graf und Kerstin Zischler in die Anstalt. (AZ)

