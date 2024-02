Geldanlage: Die PWS räumt beim Planspiel Börse ab

Schüler der Paul-Winter-Realschule zeigen beim Sparkassen-Wettbewerb, wie aus virtuellem Kapital echter Gewinn wird.

Beim 41. Börsenspiel der Sparkasse Neuburg-Rain räumte die Paul-Winter-Realschule dieses Jahr ordentlich ab. Die vier Gewinnerteams nahmen 17 Wochen lang an dem Spiel teil. Insgesamt 44 Teams waren aus Neuburg dabei. Europaweit beteiligten sich dieses Jahr rund 100.000 Schüler am Börsenspiel, 112 davon kamen aus Neuburg.

Das Gewinnerteam, bestehend aus Felix Empl und Jonas Roßmann, investierte unter anderem in Aktien der Allianz und Apple, aber auch ein Elektronikunternehmen war dabei. "Mein Papa arbeitet mit Aktien, er hat also ein paar Sachen empfohlen", erklärt Felix Empl. Die beiden haben ihr Startkapital von 50.000 Euro auf über 60.000 Euro erhöht. Damit haben sie das Ziel des Börsenspiels erfüllt, bei dem es darum geht, als Schüler risikofrei virtuelles Geld in Aktien zu investieren, sodass am Ende möglichst viel Gewinn erwirtschaftet wird.

Die Paul-Winter-Realschule gewinnt beim Planspiel Börse

Gewonnen haben sie einen Spargutschein im Wert von 500 Euro, ein Kinopaket und ein einjähriges S-Trade-Depot. Das ist ein Wertpapierdepot für junge Erwachsene der Sparkasse, auf dem sie nun mit echtem Geld handeln können. Das Siegergeld haben die beiden jedoch schon anders eingeplant. "Ich werde mir damit wahrscheinlich neue Fahrradteile kaufen", erzählt Felix Empl.

Doch nicht nur der erste Preis ging dieses Jahr an Schüler der Paul-Winter-Realschule, auch der zweite und dritte Platz und sogar der Sonderpreis gingen dieses Jahr an ihre Schüler. Die "Aktienpfeifen" auf dem zweiten Platz erhöhten ihr Kapital um 16 Prozent, das Team auf dem dritten Platz um 15 Prozent. Für den zweiten Platz gab es einen Spargutschein im Wert von 250 Euro, für den dritten 100 Euro. Beide erhielten zusätzlich ein Kinopaket mit kostenlosem Getränk und Popcorn sowie ein S-Trade-Depot.

Diese Neuburger Schüler haben beim Börsenspiel gewonnen

Der Sonderpreis über 100 Euro wurde dieses Jahr wieder an das Team vergeben, das am meisten auf die Nachhaltigkeit geachtet hat. Die "Börsenadmins" freuten sich ebenfalls über ein Kinopaket sowie ein S-Trade-Depot der Sparkasse. Auch die Azubis der Bank spielten dieses Jahr wieder mit, die drei Gewinner erhielten jeweils einen Gutschein für die Fun-Arena Ingolstadt. Im Anschluss an die Preisverleihung erhielten auch die Lehrer eine Urkunde und alle Anwesenden durften es sich in den Sesseln des Kinosaals gemütlich machen, um noch einen Film anzusehen und ihr Gratis-Popcorn und Getränk genießen.

