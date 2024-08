Wenn man die Besucherbilanz zugrunde legt, dann war das 78. Neuburger Volksfest ein schöner Erfolg. Die Security-Kräfte am Eingang haben die Besucher in Zählgeräte eingetippt und sind zwischen 4000 und 7000 pro Abend gelandet. Somit hat die „Wiesn“ in zehn Tagen rund 60.000 Menschen ins Ostend gelockt.

