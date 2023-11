Neuburg

Gemeinsam durch Höhen und Tiefen: Neuburger Pärchen 50 Jahre verheiratet

Plus An diesem Sonntag feierten in Neuburg Anneliese und Selahittin Bas ihren 50. Hochzeitstag, auf dem Weg dorthin mussten die beiden viele Hürden überwinden.

50 Jahre gemeinsame Geschichte: Schon beim Betreten der Wohnung von Anneliese und Selahittin Bas fallen einem die vielen Kinderzeichnungen und die Familienfotos an der Wand auf. "Die ist im Gymnasium": Stolz erzählt Anneliese Bas von ihren Enkelkindern, die in der Nähe zur Schule gehen und sie deswegen oft besuchen. Der Großteil der Familie lebt leider zu weit weg, um sie zu besuchen. Ihre Goldene Hochzeit wollen sie deshalb im kleinen Kreis mit ihren beiden Söhnen und deren Kindern feiern. Fünfzig Jahre ist das Ehepaar Bas nun schon verheiratet, ihre Hochzeit war alles andere als gewöhnlich.

Das lag vor allem daran, dass Annelieses Eltern mit ihrer Partnerwahl nicht einverstanden waren. Sie wollten nicht, dass ihre Tochter einen Türken heiratet und das auch noch mit 17 Jahren. Doch die beiden ließen sich nicht von ihren Plänen abbringen. Immerhin hatten sie auch schon einen gemeinsamen Sohn. Also fuhren sie heimlich in die Türkei, den Sohn ließen sie derweil bei den Eltern. Dort heirateten sie im Kreis von Selahittins Familie standesamtlich. Und das nicht als einzige, ein Freund des Brautpaares heiratete an diesem Tag ebenfalls, sodass es am Ende zu einer Art Doppelhochzeit wurde.

