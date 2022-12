Neuburg

17:18 Uhr

Gemeinschaftsgeist soll weiter aufblühen

Plus Corona, Krieg und Energiekrise sollte man auch in Neuburg und dem Landkreis Zuversicht, Hoffnung und Zusammenhalt entgegensetzen.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Das Thema berührt ganz viele Menschen auch bei uns besonders. Die Hoffnung auf ein Ende dieses sinnlosen Kriegs Russlands gegen die Ukraine, der so viel menschliche Schicksale, so viel Leid und Zerstörung mit sich bringt und dessen Folgen für die Menschen und die Wirtschaft letztlich noch gar nicht richtig abzuschätzen sind, war so ziemlich das Wichtigste, was aus allen guten Wünschen für das neue Jahr herauszuhören war. Und das ist gut so, führen die schrecklichen Ereignisse im Osten Europas jeden doch in brutalster Form vor Augen, wie schnell sich das Leben wenden kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

