Geriatrie Neuburg lädt zu einer Vortragsreihe über das Äterwerden

Das Geriatriezentrum Neuburg hat eine Vortragsreihe organisiert, die sich mit verschiedenen medizinischen Themen rund um das Älterwerden beschäftigt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an den Veranstaltungen teilzunehmen, um sich umfassend zu informieren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Vortragsreihe beginnt am Donnerstag, 19. September, um 18 Uhr mit dem Thema: „Was kann Geriatrie? Ein Überblick zu den Möglichkeiten der Altersmedizin, um Selbstständigkeit zu erhalten und wiederzugewinnen“. Referent ist Einhard C. Springer, Chefarzt des Geriatriezentrums Neuburg. Springer wird einen umfassenden Einblick in die geriatrische Medizin geben und aufzeigen, wie ältere Menschen ihre Selbstständigkeit bewahren oder zurückgewinnen können.

Weiter geht es am Donnerstag, 17. Oktober, um 18 Uhr mit dem Vortrag „Demenz - Alles, was Sie wissen müssen“. Dr. Alexander Sturm, Facharzt für Neurologie und Nervenheilkunde am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg, wird über die verschiedenen Facetten der Demenzerkrankung informieren und wichtige Fragen rund um Diagnose, Behandlung und Umgang mit Betroffenen beantworten.

Am Donnerstag, 14. November, um 18 Uhr, steht das Thema „Fit und mobil bleiben – es ist nie zu spät!“ auf dem Programm. Peter Roth, Leiter der Physiotherapie und Physikalischen Therapie des Geriatriezentrums Neuburg, wird praktische Tipps geben, wie ältere Menschen ihre Beweglichkeit erhalten und fördern können.

Den Abschluss der Reihe bildet am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr der Vortrag „Ursachen und Behandlung akuter und chronischer Schmerzen“. Christian Raba, Pflegedienstleiter des Geriatriezentrums Neuburg, wird über die verschiedenen Schmerzarten, deren Ursachen und mögliche Behandlungsansätze sprechen. (AZ)