Gesperrte Wege im Englischen Garten: "Macht keinen Spaß mehr, hier zu gehen"

Plus Fußgänger und Jogger ärgern sich über gesperrte Wege im Englischen Garten. Einmal mehr geht es um ein kompliziertes Miteinander von Sicherheit und Naturschutz.

Wird der Englische Garten in Neuburg immer mehr zur Verbotszone? Seit einigen Tagen ärgern sich Fußgänger und Jogger darüber, dass erneut einige Wege quasi über Nacht gesperrt und für die Bevölkerung unpassierbar gemacht wurden. Der Grund treibt mittlerweile sogar einen Keil zwischen das Verhältnis der Stadt und dem Landkreis und offenbart einmal mehr das komplizierte Miteinander von Verkehrssicherungspflicht und Naturschutz.

Konkret geht es vor allem um den großen Weg zwischen der Englischgartensiedlung und dem Ludwig-Thoma-Platz, aber auch um einige kleinere Seitenpfade. Bei einem Ortstermin mit Forstdirektor Peter Niggemeyer vom Waldeigner Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) wurden dort eine Reihe von kranken Eschen ermittelt, deren Äste entweder herabfallen oder aber komplett umstürzen könnten. Die Stadt wollte die Bäume umgehend fällen, aber die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen schob dem Vorhaben einen Riegel vor. Totholz oder befallene Stämme gelten nämlich als „Biotopbäume“. Will heißen: Sie bieten Fledermäusen und anderen schützenswerten Tieren eine Heimat. „Also blieb uns nichts anderes übrig, als diese Wege zu sperren“, zuckte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in der jüngsten Sitzung des Stadtrates mit den Achseln.