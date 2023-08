Neuburg

vor 14 Min.

Gesundheitsamt rät zur Vorsicht: Erhöhte PFAS-Werte im Zeller Weiher

Der Zeller Weiher liegt in unmittelbarer Nähe zum Nato-Flugplatz. Die Ergebnisse der jüngsten Untersuchungen haben gezeigt, dass das Oberflächenwasser einen erhöhten PFAS-Gehalt aufweist.

Plus Im Oberflächenwasser des Zeller Weihers wurde bei einer Beprobung eine erhöhte PFAS-Belastung festgestellt. Was das nun für Badegäste bedeutet.

Von Katrin Kretzmann Artikel anhören Shape

Mehr als zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass auf dem Militärflugplatz in Neuburg-Zell per- und polyfluorierte Chemikalien (PFC) gefunden wurden. Schuld daran ist der Feuerwehr-Löschschaum, der ins Grundwasser eingedrungen ist, sich dort festgesetzt hat und nach wie vor ausbreitet. Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat im März das Wasser von vier Weihern, die um den Flugplatz liegen, wie auch die Jahre zuvor, beprobt. Nun sind die Ergebnisse da - und eines davon zieht Konsequenzen nach sich.

Untersucht wurden Zauner, Schimmer, Rosinger und Zeller Weiher. Während bei den drei erstgenannten Gewässern der Gehalt der per- oder polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS), wie die Stoffe mittlerweile bezeichnet werden, unterhalb der Bestimmungsgrenze liegt, wies das Ergebnis des Zeller Weihers "eine eigenartige Konstellation auf", wie Gesundheitsamtsleiter Johannes Donhauser bei einem Pressetermin am Mittwoch berichtete. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) habe daher um eine erneute Probe gebeten, diesmal vom Oberflächenwasser - eine Premiere seit Beginn der Beprobung im Jahr 2018. Üblicherweise zieht man laut Donhauser eine Schöpfprobe in etwa fünf bis sieben Metern Entfernung vom Ufer aus einer Tiefe von circa 30 bis 40 Zentimetern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen