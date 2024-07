Gewittersturm fegt über Neuburg hinweg – Feier des SC Ried fällt ins Wasser

Ein heftiger Gewittersturm fegte Samstagnachmittag ab 16 Uhr über Neuburg, insbesondere über die nördlichen Stadtteile. Die Feuerwehren rückten aus, um überflutete Keller etwa in der Stadtmitte, in der Ingolstädter Straße oder in Heinrichsheim auszupumpen. Mancherorts im Stadtgebiet waren Tiefgaragen überflutet und Bäume umgestürzt.

Unwetter trifft Neuburg – Feuerwehren im Einsatz

Beim Sportclub Ried riss der Sturm bei der 75-Jahr-Feier bis auf das große Zelt alles mit sich. Ein kleiner Pavillon traf einen Buben, der glücklicherweise nicht verletzt worden ist.

Das Prominentenspiel des FC Sternstunden musste abgebrochen und dann abgesagt werden. Der Platz stand teilweise unter Wasser, auf dem Trainingsplatz hatte sich ein großer See angesammelt. Der Regenschauer dauerte 45 Minuten.