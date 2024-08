Glückwunsch! Elisabeth Ruhl feiert 95. Geburtstag

Fragt man die Seniorin nach ihren Zielen, sagt sie: „Ich möchte so fit wie möglich bleiben für meine Kinder, Enkel und Urenkel.“ Davon hat die Bewohnerin des Seniorenheims St. Augustin in der Franziskanerstraße in Neuburg jede Menge. Der Jubilarin gratulieren vier Kinder, acht Enkelkinder und sechs Urenkel. Und ihr Ehemann, der im April ebenfalls 95 Jahre alt geworden ist und mit ihr seit einem guten Jahr im Seniorenstift lebt.

Elisabeth Ruhl ist in Regensburg geboren und aufgewachsen und hat dort auch ihren Ehemann Lothar kennengelernt, der aus Nürnberg zum Studium nach Regensburg gekommen war. Beide studierten sie die Fächerkombination Biologie, Chemie und Erdkunde für das Lehramt an Gymnasien, das sie zusammen in München beendeten. Zwei Jahre lang arbeitete Elisabeth Ruhl dann als Lehrerin in Burglengenfeld. 1953 wurde Ehemann Lothar an das Neuburger Gymnasium versetzt. Nach ihrer Hochzeit 1955 gab Elisabeth Ruhl den Lehrerberuf auf. Sie widmete ihr Leben vor allem ihren vier Kindern und dem Haushalt. „Damals war das so üblich“, lacht das Geburtstagskind heute über die Zeiten damals. Ihre Kindheit sei durch den Krieg geprägt gewesen. Der Vater sei früh verstorben.

40 Jahre lang, bis 1993, lehrte Lothar Ruhl am Descartes Gymnasium. In Neuburg selbst ist die Familie zwei Mal umgezogen. „Zuerst lebten wir in der Ingolstädter Straße und nach einigen Jahren in der Professor-Döllgast-Straße sind wir in der Sebald-Hirder-Straße gelandet.“

Elisabeth Ruhl feiert 95. Geburtstag in Neuburger Seniorenheim

Ihren gemeinsamen Lebensabend genießen Elisabeth Ruhl und ihr Ehemann Lothar nun im Seniorenheim der Barmherzigen Brüder St. Augustin. „Uns gefällt es hier. Das Essen ist sehr gut – ich müsste laut den Pflegerinnen nur mehr essen“, erzählt Elisabeth Ruhl. Jeden Vormittag würde ein reichhaltiges Programm geboten. Außerdem bekommen die beiden viel Besuch von ihren Enkeln und Urenkeln. Elisabeth Ruhl hat ihr Leben lang akribisch Tagebuch geführt. „Damit die Kinder wissen, wie ihre Kindheit und Jugend verlaufen ist.“ Immer wenn die Enkel zu Besuch kommen, lesen sie der Oma aus diesen Tagebüchern vor. Damit bleibt die Familiengeschichte lebendig.

Zu ihrem Geburtstag sind ihr ältester Sohn Wolfgang aus Regensburg und ihr Schwager Gernot Ruhl mit Ehefrau Anna-Maria aus München nach Neuburg gekommen. Gemeinsam ließen sie sich die Geburtstagstorte schmecken. Stadtrat Ralph Bartoschek überbrachte die Grüße der Stadt Neuburg. Auch für ihn ist Lothar Ruhl kein Unbekannter, hatte er doch bei ihm auch die eine oder andere Unterrichtsstunde.

Richtig gefeiert im großen Familienkreis wird aber auch noch. Am 1. September kommen alle zusammen, um mit der Mutter, Oma und Uroma gebührend zu feiern.