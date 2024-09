Greenkeeper am Wittelsbacher Golfclub: Wie der Rasen perfekt wird

„Es pressiert ja“, sagt Stefan Pallmann, hüpft auf sein Golfcart mit Ladefläche und fährt los zum nächsten Loch, das neu gestochen werden muss. Angekommen, sieht er kurz auf seinem Smartphone nach, an welcher Stelle er stechen muss. „14 M steht da. Das muss irgendwo in der Mitte sein.“ Ein kleiner weißer Punkt auf dem Rasen markiert die Stelle, an der er seinen roten Lochschneider ansetzt, ein kreisrundes Stück Erde aus dem Rasen schneidet und damit das alte Loch wieder flickt.

Tim Graser