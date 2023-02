Gut, schlecht, gewünscht: Wie die Jugend Neuburg bewertet

Das Neuburger Jugendparlament hatte im November vergangenen Jahres eine Umfrage unter den Jugendlichen gestartet. Jetzt wurden die Ergebnisse ausgewertet.

Das Neuburger Jugendparlament (Jupa) hat sich in der jüngsten Sitzung mit der Auswertung der Umfrageergebnisse aus der Jugendversammlung, den Antrag zur Barrierefreiheit mit dem Seniorenbeirat und mit einer gemeinsamen Sitzung mit dem Jugendstadtrat Schrobenhausen beschäftigt.

An dem Ort, wo die Ideen und Anregungen gesammelt wurden – dem Jugendzentrum (Juze) – hat sich das Jupa zur Auswertung getroffen. Der Jugendreferent Roland Habermeier freute sich neben den Mitgliedern vom Jupa hierzu auch Guido Büttner vom Kreisjugendring (KJR), Lisa Hagn und Tommy Jacobsen aus dem Juze begrüßen zu können. Insgesamt beschäftigten sich die Jugendlichen bei der Jugendversammlung im November 2022 mit drei Fragestellungen beim sog. Word-Café. Die jetzige Clusterung dieser Themen erfolgte so auch an drei eigenen Tischen.

Am Billardtisch vom Juze haben das Juze-Team Guido Büttner und Roland Habermeier sich mit den Antworten zu "Das finde ich gut in Neuburg" beschäftigt. Neben den Freizeitmöglichkeiten (Juze, Skaterplatz und dem städtischen Ambiente) gefällt den Teilnehmern das Angebot der verschiedenen Schulformen in der Ottheinrichstadt.

"Was läuft schlecht in Neuburg?", hierzu nahmen Alma Hamzic und Lucas Klein Paredes vom Jupa die Bearbeitung vor. Exemplarisch wurde beim Überpunkt "Verkehr" der ÖPNV, zu wenige Zebrastreifen und allgemein zu viel Verkehr genannt.

Wünsche der Jugend: Katzen-/Hundecafe, überdachte Sitzmöglichkeiten, mehr öffentliche Toiletten, E-Scooter und -Bikes sowie Barrierefreiheit

An Tisch drei beschäftigten sich Philipp Maul, Julius Schoder und Lukas Schorer mit der Frage: "Was wünscht du dir in Neuburg?" Neben einem Katzen-/Hundecafe wurden überdachte Sitzmöglichkeiten und ein Ausbau von öffentlichen Toiletten gewünscht. E-Scooter oder E-Bikes wünschten sich andere Teilnehmer und die Barrierefreiheit in der Stadt.

Das komplette Ergebnis der Auswertung wird auf der Homepage der Stadt Neuburg sowie den Social-Media-Kanälen vom Jupa veröffentlicht. In der nächsten Sitzung vom Jugendgremium wird festgelegt, welche Ideen weiterverfolgt werden sollen. Den Hinweis auf Barrierefreiheit hat das Jupa bereits auf der Agenda. Hierzu hat Lukas Schorer mit Horst Winter vom Seniorenbeirat einen Antrag ausgearbeitet. Dieser soll nach Abstimmung mit dem Seniorenbeirat bei der Stadt eingereicht werden.

Am Ende der Sitzung informierte der Jugendreferent über die Einladung für die offene Stadtmeisterschaft im Eisstockschießen. Hier macht das Jupa eine Abfrage, ob eine eigene Mannschaft gestellt werden kann. Terminiert wurde inzwischen auch die gemeinsame Sitzung mit dem Jugendstadtrat Schrobenhausen sowie die Fahrt in den Bayerischen Landtag im April dieses Jahres. (AZ)