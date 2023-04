Neuburg

19:30 Uhr

Hallenbadsaison in Neuburg zu Ende: Sparmaßnahmen vermiesen die Bilanz

Im Neuburger Parkbad waren das Außenbecken und der Rutschturm in dieser Hallenbadsaison gesperrt.

Plus Die Saison im Neuburger Parkbad ist beendet. Infolge der Sparmaßnahmen sind viele Gäste ferngeblieben – dementsprechend durchwachsen fallen die Besucherzahlen aus.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Seit diesem Montag ist das Parkbad geschlossen, die Hallenbadsaison in Neuburg ist damit vorbei. Die Bilanz für die vergangenen Monate fällt durchwachsen aus. Nach dem Besuchereinbruch infolge der Corona-Pandemie war das Bad auch in dieser Saison außergewöhnlich schwach besucht.

Insgesamt zählten die Verantwortlichen seit der Eröffnung im vergangenen November knapp 65.000 Badegäste, teilt Bäderbetriebsleiter Maik Müller im Gespräch mit unserer Redaktion mit – ein relativ ernüchternder Wert. In der letzten "normalen" Hallenbadsaison im Jahr 2019 strömten 144.000 Menschen in das Bad. Und selbst im Corona-Frühjahr 2020 standen laut Müller noch 71.000 Besucherinnen und Besucher zu Buche. "Das hätten wir uns nach Corona anders vorgestellt", sagt Müller zu den schwachen Besucherzahlen in den vergangenen Monaten. "Aber wir waren froh, überhaupt öffnen zu können."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen