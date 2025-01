Hausfriedensbruch bei Neuburger Rentner

Am späten Donnerstagabend betrat ein unbekannter Mann das unversperrte Haus eines Rentners in Maxweiler. Der 77-Jährige forderte den Unbekannten sofort auf, sein Haus zu verlassen. Als dieser nicht darauf reagierte, verständigte er Familienangehörige. Auch auf deren Aufforderung wollte der Unbekannte das Haus nicht verlassen. Eine verständigte Polizeistreife nahm den Mann daraufhin vorläufig fest und verbrachte ihn auf die Dienststelle. Dort konnten die Personalien ermittelt werden: Es handelte sich um einen 42-jährigen Mann, der ohne festen Wohnsitz ist. Wie sich herausstellte, hatte es sich der 42-Jährige zuvor bereits in der Scheune des Anwesens gemütlich gemacht. Dort wurde es ihm offenbar zu kalt, woraufhin er in das Wohngebäude ging. Nach Feststellung seiner Personalien wurde der 42-Jährige wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbuch ermittelt (AZ).

