Neuburg

vor 3 Min.

"Herzwerk Open"-Konzert auf dem Volksfestplatz: So vielfältig ist Neuburg

Plus Um die Vielfalt der Neuburger Bevölkerung greifbar zu machen, veranstaltet die Arbeiterwohlfart im Vorfeld zum Bürgerfest ein Konzert zusammen mit dem Neuburger Musiker Noppo Heine.

Von Tim Graser

100 Menschen sind in dem Video zu sehen, bei dem Horst Winter "jedes Mal Gänsehaut" bekommt, wenn er es sieht und das er am 21. Juni auf dem Volksfestplatz vorführen möchte. 100 Menschen, von denen 25 einen Migrationshintergrund haben, 16 von Armut gefährdet, neun schwerbehindert, sieben homo-, bi- oder transsexuell, vier pflegebedürftig sind und einer obdachlos ist. Das Video stammt vom Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt, die 100 Menschen stehen für die deutsche Bevölkerung. Horst Winter, Kreisvorsitzender der AWO in Neuburg, ist sich sicher: "Wenn das für Deutschland gilt, gilt das auch für Neuburg."

Neuburger AWO präsentiert Film "100 Menschen"

Aus diesem Grund, und weil die große Bühne auf dem Volksfestplatz für das Bürgerfest, das am 22. Juni beginnt, sowieso schon aufgebaut ist, nutzt die Neuburger AWO die Gelegenheit für eine eigene Veranstaltung mit dem Titel "Herzwerk Open" in Zusammenarbeit mit der Sinninger Initiative gegen Rechts. Dabei soll die Vielfalt der Neuburger Bevölkerung hervorgehoben werden, genau wie in dem Video des Bundesverbandes. Der Name "Herzwerk" stammt von der Neuburger AWO, deren Geschäftsstelle am Spitalplatz diesen Namen trägt

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

