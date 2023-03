Neuburg

vor 52 Min.

Hier verläuft die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke

Mit seinen Stellvertretern Hans Habermeyer (links) und Peter Segeth (rechts) stellte Bernhard Gmehling an der Stelle neben dem Klärwerk, wo die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke einmal verlaufen soll, ein Plakat auf.

Plus Neuburgs Bürgermeistertrio will mit einem Plakat verdeutlichen, dass der Englische Garten nur am äußersten Rand berührt wird. Die Reaktion aus Bergheim wundert.

Von Manfred Rinke Artikel anhören Shape

Läuft die geplante Trasse der Ortsumfahrung im Osten Neuburgs mit zweiter Donaubrücke wirklich mitten durch den Englischen Garten? Um diesen "Irrglauben", wie es in einer Mitteilung heißt, aus der Welt zu schaffen, wurde jetzt von der Stadt Neuburg eine deutlich sichtbare öffentliche Markierung an der Grünauer Straße angebracht. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sowie die Bürgermeister Johann Habermeyer und Peter Segeth waren als Vertreter der Stadt ganz bewusst zur Aufstellung der Banner erschienen. Die bespannten Bauzaunelemente wurden exakt dort platziert, wo die bevorzugte Trasse der Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke künftig verlaufen soll.

