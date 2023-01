Hilferuf: Die Schloßfest-Kegelbahn steht kurz vor dem Aus

Plus Seit es das Neuburger Schloßfest gibt, gehört die hölzerne Kegelbahn fest zu den Attraktionen. Damit könnte ab 2025 Schluss sein, wenn der Verein nicht bald Hilfe bekommt.

Donnernd rollen die Holzkugeln über die massiven Platten der alten Kegelbahn. Vor allem Kinder in Pumphosen oder in Rock und Mieder haben sich um die beliebte Attraktion beim Neuburger Schloßfest versammelt und versuchen, möglichst viele hölzerne Kegel zum Umfallen zu bringen. Denn ein Schloßfest ohne die Kegelbahn – unvorstellbar! Diese Vorstellung könnte jedoch 2025 Realität werden, wenn sich nicht bis dahin Lösungen für zwei Probleme der Neuburger Kegler finden. Der Verein ruft um Hilfe.