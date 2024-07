Hochwasser: Lions Club hilft Neuburger Vereinen

Nachdem sich díe Neuburger „Löwen“ bereits mit 10.000 Euro an der sofortigen Hochwasser-Hilfsaktion der sieben Lions Clubs in der Region 10 beteiligt hatten – insgesamt kamen hier 47.000 Euro zusammen – halfen sie nun auch zwei besonders betroffenen Neuburger Vereinen mit jeweils 5000 Euro. Beim VfR Neuburg sorgte vor allem der überschwemmte Keller für großen Schaden, beim Nachbarn, dem TC am Brandl, waren es die vom Schlamm überzogenen Tennisplätze. „Wir brauchten für die Reinigung eine Spezialfirma, die wir ohne Spenden nicht hätten bezahlen können“, erzählt 2. Vorsitzende Valeska Jansen-Egen und bedankte sich mit VfR-Geschäftsführer Roland Egen bei Lions-Präsident Heinrich Gastl (rechts) und seinem Lionsfreund Dr. Florian Wild (links). „Mit den Vereinen helfen wir jemand, der für Teile der Gesamtbevölkerung, nicht zuletzt auch die Jugend da ist“, verdeutlichte Florian Wild das finanzielle Engagement des Lions Clubs. Zudem gingen auch noch 1000 Euro vom Lions Club Neuburg nach Schrobenhausen an das ebenfalls vom Hochwasser stark betroffene Altenheim St. Georg. (Manfred Rinke)