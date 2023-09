Alte Obstsorten, junge Erntehelfer: Umweltbildung auf der Streuobstwiese

Plus In Hütting bewirtschaften Schüler mit dem Rotary-Club eine Streuobstwiese mit alten Apfelsorten. Dabei erleben sie biologische Vielfalt und Umweltbildung hautnah.

Das ist eine Kooperation, die im wahrsten Sinne des Wortes Früchte trägt - in diesem Fall Äpfel. Die Drittklässler der Grundschule Ost, Elftklässler der FOS Neuburg und Neuburgs Rotarier bewirtschaften zusammen eine Streuobstwiese. Dabei geht es darum, einheimische und alte Obstsorten zu bewahren - also zu pflanzen, zu pflegen und zu ernten.

Nahrhafte und widerstandsfähige Apfelsorten wurden gewählt wie der „Brettacher Gewürzapfel“. Verzichtet wird auf mineralische Düngung und chemischen Pflanzenschutz. Dafür gibt es eine vogel- und insektenfreundliche Bodenbearbeitung, um einen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz zu leisten. Der Rotary-Club schloss eine soziale Komponente in sein Projekt ein und begeistert nun junge Menschen für alte Apfelsorten.