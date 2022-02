Neuburg

vor 23 Min.

Ideenwettbewerb: Neuburger sollen Wünsche für Angebote an der Donau einschicken

Florian Herold (FW) will mit einem Ideenwettbewerb das Leben an der Donau attraktiver machen.

Plus Mit einem Ideenwettbewerb will Stadtrat und Tourismusreferent Florian Herold (FW) das Leben an der Donau in Neuburg attraktiver machen. Wie er sich die Umsetzung des Antrags vorstellt.

Von Anna Hecker

„Mehr an der Donau 2.0“, so hat Florian Herold seinen Ideenwettbewerb getauft. Und genau darum soll es gehen, einen „Mehr“-wert an der Donau, der im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickelt werden soll. Vorgesehen ist ein Prozess in vier Schritten: Zunächst sollen alle Interessierten ihre Ideen ganz ungefiltert einreichen dürfen. Eine Seilbahn über der Donau, U-Boot-Tourismus oder doch ein mobiler Eisladen an der Uferpromenade? Den Gedanken sollen keine Grenzen gesetzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen