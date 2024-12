In der Münchener Straße in Neuburg müssen drei Bäume gefällt werden.

Die Pyramidenpappeln entlang der äußeren Münchener Straße in Neuburg prägen seit vielen Jahrzehnten das Straßenbild und stellen zugleich die höchste zusammenhängende Baumreihe im Stadtgebiet dar. Drei der imposanten Riesen müssen nun wegen mangelnder Standsicherheit entnommen werden. Dies ist im Rahmen von jüngst durchgeführten Pflegemaßnahmen festgestellt worden, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Am kommenden Dienstag, 17. Dezember, sind die Fällarbeiten mittels Hebebühne vorgesehen, heißt es.

Neuburg: Drei Bäume in der Münchener Straße werden gefällt

Die eingehende Untersuchung hat demnach gezeigt, dass die Pappeln unter vermehrtem Pilzbefall und Stockfäule leiden. Aufgrund der Lage unmittelbar an der Einfallstraße sind die Anforderungen an die Bruch- und Standsicherheit der Bäume sehr hoch. Die geringe Restwandstärke lasse keinen anderen Schluss als die zeitnahe Fällung zu, so die Stadt.

Da die eher kurzlebigen Pyramidenpappeln ihren Lebenszenit bereits überschritten haben, wurden zwischen den großen Bäumen bereits vor Jahren Säuleneichen gepflanzt, die mittlerweile auch schon eine stattliche Höhe erreicht haben. Auf Dauer sollen die jungen Bäume den jetzigen Bestand ablösen, um die dominante Baumreihe und damit eine Bereicherung für das Stadtbild zu erhalten, heißt es. (AZ)