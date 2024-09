In der Neuburger Innenstadt ist das Herzwerk-Kinderfest geplant

Ein warmer Herbsttag am Schrannenplatz, mit vielen Attraktionen gefüllt, für Klein und Groß. Mit Musikauftritt und Steinbemalung werden Personen jedes Alters eingeladen. Für das 70. Jubiläum des Weltkindertags, der das erste Mal in Deutschland am 20. September 1954 stattgefunden hat, plant die AWO kommenden Samstag ab 14 Uhr einen ereignisreichen Nachmittag für das sogenannte Herzwerk-Kinderfest, mit Hüpfburg, Glücksrad, Popcornmaschine und vieles mehr. Unterstützt von einigen Unternehmen und Vereinen in Neuburg kann dies möglich gemacht werden. Das Motto laut Horst Winter: „Mit Kinderrechten in die Zukunft.“

Im Mittelpunkt stehen die Kinder, die mit Spielen, Musik und Malen betreut werden. Sie dürfen ihren Wunsch für eine Verbesserung in der Stadt auf einen Zettel schreiben, aus diesem ein kleines Papierschiff falten und dieses danach in ein riesiges Papierschiff werfen, das man am Samstag am Schrannenplatz finden kann. Winter hat eingeplant, das große Papierschiff nach dem Event weiter auf Reise zu schicken und in den Aulen der Grundschulen Neuburgs aufzustellen. Dann haben auch die Kinder dort eine Chance, ihre Wünsche auf Papier zu äußern und in das „Schiffchen“ zu werfen.

Das Herzwerk-Kinderfest findet am Wochenende in der Neuburger Innenstadt statt

Eingeplant wäre die Grundschule im Schwalbanger, Englischem Garten und Ostend. „Nach fünf Tagen werden die Schiffchen auf Reise geschickt“, so Winter. Mit der Überzeugung: „Egal welcher Herkunft, jedes Kind ist gleich viel wert.“ Darum geht es auch in den Grußworten von Schulreferentin Sissy Schafferhans und dem Bildungsreferenten im Kreistag Werner Widuckel eingeplant. Diese finden um 14.15 Uhr statt und eröffnen das Event.

Weitere Attraktionen werden von den Unterstützern der Veranstaltung angeboten, zu denen auch der TSV und die Burgfunken gehören. Unter anderem lädt der Kreisjugendring zum Fußballspielen ein und die Stelzenläufer des Traumtheaters sind unterwegs. Ganz besonders ist eine große Fahne, welche jedes Kind mit dem eigenen Handumriss bemalen darf, was die Inklusion von jedem Individuum symbolisiert. Diese wird dann an den Grundschulen im Schwalbanger und am Englischen Garten im Außenbereich aufgehängt.

„Die funkelnden Augen der Kinder an der Popcornmaschine sind unbezahlbar“, meint Winter während er über das letzte Herzwerk-Fest zum Kindertag redet. „Als die Ressourcen ausgingen, bin ich mit einer leeren Cola-Flasche losgegangen, um sie mit Öl aufzufüllen und danach zum Tchibo, um Zuckertüten mitzunehmen“, erzählt er freudig weiter. Da das Fest privat finanziert wird, gibt es eine Spendenmöglichkeit mit einem großen AWO-Sparschwein. Das ermöglicht die jährliche Feier.