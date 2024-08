Diese Mediziner aus der Region standen bereits vor Gericht

Wer einen Arzt oder eine Ärztin aufsucht, dem geht es in der Regel nicht gut. Und die wenigsten Patienten haben selbst medizinische Kenntnisse. Umso wichtiger ist es, dass man Ärzten, Sanitätern und sonstigem medizinischen Fachpersonal uneingeschränkt vertrauen kann. Doch erst vor gut einer Woche stand ein Arzt vor dem hiesigen Amtsgericht, weil er am Neuburger Krankenhaus ohne Zulassung Patienten behandelt hatte. Und der Mann ist nicht der einzige Mediziner in der Region, der sich schon einmal vor Gericht verantworten musste.

Dorothee Pfaffel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis