Ein Strafzettel für Zuspätkommer

Der Gong hat schon lange geläutet und doch platzt nach Unterrichtsbeginn noch manch ein Schüler oder eine Schülerin in das Klassenzimmer. Lehrerinnen und Lehrer müssen ihren Unterricht dann kurz unterbrechen, die Aufmerksamkeit stockt. Zuspätkommen ist in der Schule nichts Ungewöhnliches, mal fällt der Zug aus oder der Bus ist nicht pünktlich. Es gibt allerdings Kandidaten, die kommen fast immer zu spät und oft mehr als nur einige Minuten. An einer Nürnberger Schule hat deswegen der Schulleiter ein Bußgeld für chronische Zuspätkommer erlassen. Unpünktlichkeit kostet dort seit einiger Zeit fünf Euro. Könnten sich Schulleiterinnen und Direktoren in der Region sich eine solche Maßnahme auch für ihre Schulen vorstellen?

