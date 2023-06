Sommer, Sonne, Ferienjob: Wo Jugendliche in den Ferien jobben können

Wer sich in den Ferien etwas Geld dazuverdienen möchte, findet auch in der Region Ferienjobs. Audi sucht erstmals seit fünf Jahren wieder Ferienbeschäftigte.

Nur noch wenige Wochen, dann beginnen die Sommerferien. Doch statt Freibad und Badesee steht bei so manchem noch etwas anderes auf dem Stundenplan: Geld verdienen. Ob im Biergarten oder am Band - auch in der Region werden noch Ferienjobber gesucht. Seit fünf Jahren stellt beispielsweise Audi erstmals wieder Ferienarbeiter und -arbeiterinnen ein.

Ferienjobs werden oft im Bekanntenkreis vermittelt

Wer auf die Suche nach einem Ferienjob ist, der ist an einer Stelle schon mal komplett falsch - bei der Agentur für Arbeit. "Wir kümmern uns schon lange nicht mehr drum", sagt Sprecher Peter Kundinger. Denn Ferienjobs würden oft innerhalb der Familie oder des Freundes- und Bekanntenkreises weitervermittelt. Entsprechend hat Kundinger auch keinen Überblick darüber, wie der Ferienjob-Markt in der Region aktuell aussieht. Wer Interesse hat, ein paar Wochen lang sein Taschengeld aufzubessern, der könne sich auch initiativ bei den einzelnen Unternehmen bewerben, rät Kundinger.

Erstmals seit fünf Jahren sucht Audi wieder ganz aktiv nach Ferienarbeitenden, und zwar noch bis Ende September. "Wir hatten positive Resonanz auf das Angebot für eine Ferienbeschäftigung bei Audi und konnten hier bereits gut besetzen", sagt ein Sprecher. Allerdings haben Bewerberinnen und Bewerber auch jetzt noch Chancen. Vor allen Dingen rund um die Betriebsruhe im August sind Beschäftigte gesucht, in der Hochphase bietet Audi Platz für mehr als 300 Ferienjobber pro Woche. Voraussetzung: Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und zwischen vier und zwölf Wochen Zeit haben. Eingesetzt werden sie insbesondere im Fertigungsbereich wie beispielsweise in der Montage, dem Originalteile-Lager in Kösching oder der Logistik.

Nicht alle Industriebetriebe bieten Ferienjobs an

Doch nicht bei allen Industriebetrieben sucht man nach Ferienarbeitern. So ist es bei manchen eine Sicherheitsfrage, wenn einzelne Arbeiten ein gewisses Gefahrenpotenzial bergen. Diesem Risiko will man die Studenten und Schülerinnen nicht aussetzen. Für andere wiederum ist der Zeitraum von ein paar Wochen schlichtweg zu kurz, gerade dann, wenn die Beschäftigten in komplexe Strukturen eingearbeitet werden müssten.

Ganz anders sieht das in der Gastronomie aus. Für jeden, der sich Geld hinzuverdienen möchte, gibt es genügend Jobs, weiß Harald Mödl, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands in Ingolstadt. Hier werden die Interessenten gerne in einfacheren Bereichen wie dem Service eingesetzt. Früher, erinnert sich Mödl, seien während der Sommermonate viele Studenten oder auch Realschüler im Einsatz gewesen. Doch das habe sich verändert. Größere Betriebe böten oftmals andere Konditionen, und zwar nicht einmal unbedingt finanzieller Natur. Denn während in der Gastronomie in erster Linie abends oder am Wochenende gearbeitet werden müsse, wünschten sich die Schülerinnen und Studenten auch häufig mehr "Work-Life-Balance".

Bei der Lebenshilfe in Neuburg gibt es Ferienjobs

Ferienjobs werden auch immer wieder bei der Lebenshilfe in Ingolstadt, Gaimersheim und Neuburg angeboten. Allerdings nur im gewerblichen und nicht im pädagogischen Bereich, wie Sprecher Uwe Stelzer betont. Beispielsweise in der Montage oder in der Wäscherei. In den Sommerferien ist in diesem Jahr allerdings kein Bedarf vorhanden für den Standort in Ingolstadt. Die Stellen werden ausgeschrieben, erklärt Stelzer, allerdings sei man mit einigen Ferienjobbern bereits seit Jahren in Kontakt und diese unterstützten dann auch ganz regelmäßig.