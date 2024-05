Joscho Stephans Gypsy Jazz ist weit wie die Sehnsucht nach dem Meer

Plus Joscho Stephan sprengte im Birdland die Grenzen des Gypsy Jazz. Neben neu interpretierten Hits bringt er auch eigene Lieder auf die Bühne.

Immer wenn man denkt, es geht nicht mehr, … kommt jemand, der die Fenster aufreißt und die Grenzen überschreitet. So einer ist Joscho Stephan. Seit der gebürtige Mönchengladbacher als Jugendlicher eher zufällig die Musik Django Reinhardts entdeckt hat, geht es ab. Joscho Stephan ist weit mehr als ein klassischer Djangologist, er trägt die Fackel weit über das Erwartbare hinaus.

Schon bei seinem 2010er Gastspiel im Birdland begeisterte er mit seiner Erweiterung des klassischen Gypsy-Repertoires. Joscho Stephan nimmt die Tradition absolut ernst, beherrscht die klassischen Standards des Genres aus dem Effeff und huldigt Übervater Django mit aller zu Gebote stehenden Virtuosität, ungemein locker swingend und jener spielerischen Leichtigkeit, die nur durch tausende Stunden beharrlichsten Übens entstehen kann. Genau das gibt ihm zugleich die Freiheit, die Grenzen des Genres aufzubrechen, feste Ankerpfosten loszulassen und hinauszufahren dahin, wohin die Sehnsucht nach dem weiten Meer treiben mag.