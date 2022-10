Junge Liberale Oberbayern erstmals mit Doppelspitze

Theresa Ley vom Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt führt den FDP-Nachwuchs im Bezirk mit an. Sie will zeigen, wie Bayern von Frauen in der Politik profitieren kann.

Die Jungen Liberalen Oberbayern haben in Neuburg einen neuen Bezirksvorstand gewählt. Erstmals in der Geschichte der oberbayerischen Jungliberalen führt nun eine Doppelspitze den Verband an, die beiden Co-Vorsitzenden Theresa Ley (Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt) und David Berends (Stadtverband München) bekamen beide eine deutliche Mehrheit der Stimmen, heißt es in einer Mitteilung der Partei.

Der Vorstand wird komplettiert durch Fabian Walther Dietrich (Stadtverband München), Vincent Roszik (Kreisverband München-Land), Susa Engeler (Kreisverband Berchtesgadener Land-Traunstein) und Marcus Moga (Kreisverband Rosenheim) als Stellvertreter und durch Lisa Heidl (Kreisverband München-Land), Theresa Rudolph (Kreisverband Freising), Paul Friedrich (Kreisverband Starnberg), Tobias Kotzian (Kreisverband Dachau-Fürstenfeldbruck), Lucas Berkau (Kreisverband Oberland), Daniel Kortmann (Kreisverband München-Land), Jonas Böhm (Kreisverband Ingolstadt-Eichstätt) und Benjamin Heidari (Kreisverband München-Land).

Doppelspitze als Chance, Frauen für Politik zu motivieren

Als Ombudsperson wurde Anna Ahlfeld (Stadtverband München) gewählt. „Ich möchte mich bei den JuLis Oberbayern für die Wahl bedanken“, so Theresa Ley. „Die heute gewählte Doppelspitze bedeutet für mich eine Chance, sie bietet die Möglichkeit, andere Frauen zu motivieren, sich nach vorne zu wagen, anderen Frauen ein Vorbild zu sein, sich politisch zu engagieren und Mitglied zu werden. Genau nach diesem Motiv werden wir in diesem Amtsjahr auch im Wahlkampf zeigen, wie sehr auch ganz Bayern von Frauen profitiert, die sich nicht verstecken müssen, sondern starke politische Persönlichkeiten sind.“

„Ich freue mich über meine Wiederwahl als Vorsitzender, noch mehr aber freue ich mich, dass ich in einer Doppelspitze mit Theresa Ley im kommenden Jahr den Verband in der so wichtigen Landtagswahl repräsentieren darf“, sagt David Berends. (AZ)