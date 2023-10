Kabarettist William Wahl: "Im Alltag findet sich mehr Komik als man denkt"

William Wahl kommt mit seinem Programm "Wahlgesänge" nach Neuburg. Im Interview verrät er, was seinen Humor ausmacht und wie er sich ohne "Basta" auf der Bühne fühlt.

Herr Wahl, sie treten bei den Maschinenringen in Neuburg auf. Wie kam es zur Anfrage, hierher zu kommen?



William Wahl: Es ist nicht mein erster Besuch in Neuburg, mit meiner A-capella-Gruppe Basta hatte ich hier bereits einen sehr schönen Auftritt im Stadttheater. Daher habe ich mich sehr gefreut, als ich angefragt wurde, wieder nach Neuburg zu kommen.

Sie haben ihr Programm „Wahlgesänge“ im Gepäck. Erwartet das Publikum ein politisches Programm?



William Wahl: Nein, von politischen Dingen halte ich mich so gut wie möglich fern. Ich baue lieber alltägliche Situationen und das Gesellschaftliche in mein Programm ein. Dort findet sich mehr Komik, als man denken würde. Zum Beispiel das Gendern, oder wie das Digitale uns beeinflusst.

Woher bekommen Sie Inspiration für Ihre Programme?



William Wahl: Ich versuche mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen und die Dinge, in denen Komik liegt, zu sehen. Mein großes Vergnügen ist es, den Leuten, die das Komische daran schon ahnen, dieses Komische herauszuarbeiten.

Wie würden Sie denn Ihren eigenen Humor beschreiben?



William Wahl: Natürlich ist auch schwarzer Humor und Satire in meinen Programmen. Aber generell will ich die Leute zum Lachen bringen und keinen nachdenklichen Abend gestalten. Mein Publikum soll sich gut unterhalten fühlen.

Apropos Publikum: Das bauen Sie gerne in ihr Programm ein. Wie ist Ihrer Meinung nach das ideale Publikum?



William Wahl: Am besten lässt es sich offen und entspannt auf den Abend ein. Ich zwinge niemanden auf die Bühne zu kommen. Wer mitmachen will, kann das gerne, man kann aber auch nur still in der Ecke sitzen. Mir macht es Spaß, zu interagieren, so fühlt es sich an, als wäre ich gar nicht alleine auf der Bühne.

Sie stehen erst kurz als Solokünstler auf der Bühne. Davor waren sie mit Basta unterwegs. Vermissen Sie die Kollegen oder genießen Sie die neue Freiheit?



William Wahl: Ich vermisse es, nach den Auftritten mit den Jungs zusammen zu sitzen. Aber auf der Bühne genieße ich es sehr, jetzt ganz frei mein Programm gestalten zu können.

Sie touren gerade und treten bereits in anderen Städten mit einem neuen Programm auf. Warum haben Sie sich in Neuburg für ihr Programm „Wahlgesänge“ entschieden?



William Wahl: „Wahlgesänge“ ist mein erstes Programm, mit dem ich mich sehr wohl fühle. Deswegen habe ich mich für meinen ersten Soloauftritt in Neuburg dafür entschieden. Aber natürlich komme ich gerne wieder, wenn es dem Publikum gefallen hat und bringe mein neues Programm „Nachts sind alle Tasten grau“ mit.

Was für einen Abend dürfen die Neuburger denn dann erwarten?



William Wahl: Vor allem einen Abend, der sehr amüsant ist und wenig gedankenschwer. Natürlich gibt es ein paar nachdenkliche und poetische Töne, aber die meiste Zeit darf herzlich gelacht werden. Mir ist es wichtig, die ganze Bandbreite der Gefühle zu zeigen.

Info



Zum Auftritt: William Wahl kommt am Samstag, 4. November, um 20 Uhr in das Acker Event Forum. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 24,90 Euro bei www.theos-ti-ckets.de, beim ACKER Hotel und bei Ideenquell sowie für 27,90 Euro an der Abendkasse. Die Neuburger Rundschau verlost 2x2 Karten für das Event. Dafür eine Mail mit dem Betreff "Wahlgesänge" bis zum 30. Oktober um 12 Uhr an gewinnen@neuburger-rundschau.de schicken. Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355.

Zur Person: Der Liedermacher, Sänger und Autor aus Köln wurde mit der A-cappella-Gruppe „Basta“ bekannt und war als musikalischer Leiter mehrerer Theater- und Musicalproduktionen tätig. Zudem brachte er bereits mehrere Kinderbücher heraus.