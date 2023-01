Kartei der Not: Auf diese Hilfe und treue Neuburger Helfer ist Verlass

Die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, steht in Not geratenen Menschen zur Seite. 20-mal wurde 2022 auch in und um Neuburg geholfen.

Corona, Krieg und in dessen Folge die Energiekrise mit enormen Preissteigerungen. Wenn dann persönliche Schicksalsschläge, wie der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit, hinzukommen, steht man meist vor einem unlösbaren Problem. Die Sorgen unverschuldet in Not geratener Menschen zu lindern, dafür steht seit 1965 die Kartei der Not. Das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Lokalredaktionen, zu der auch die Neuburger Rundschau zählt, hat im abgelaufenen Jahr auch im Verbreitungsgebiet unserer Redaktion wieder 20 Hilfeanfragen unterstützt.

Durch die Zusammenarbeit mit sozialen Beratungsstellen vor Ort, insgesamt sind das im gesamten Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen weit über 1000 soziale Organisationen, ist gewährleistet, dass die Unterstützung auch tatsächlich bei den Bedürftigen ankommt und für den benötigten Zweck verwendet wird. Dabei kommt jede Spende zu 100 Prozent bei den Betroffenen an, weil alle Verwaltungskosten von der Mediengruppe Pressedruck getragen werden.

Aus dem Golfturnier der Wirtschaft der VR-Bank Neuburg-Rain resultiert bereits ein Gesamterlös von 168.000 Euro für das Leserhilfswerk. Über die jüngsten 18.000 Euro freuten sich die Vorstände Werner Halbig (rechts) und Roland Gieß (links) sowie Aufsichtsratsvorsitzender Ludwig Schlosser (Zweiter von rechts) mit NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke. Foto: VR-Bank/Seitz (Archivbild)

Seit Jahren machen es der Mangel an ausreichendem Wohnraum und die stetig steigenden Mieten gerade Familien und älteren Menschen mit kleinen Renten immer schwerer, überhaupt und dann noch eine halbwegs finanzierbare Wohnung zu finden. Die dramatisch gestiegenen Energiekosten, allgemeine Preissteigerungen und gerade die Teuerung bei Lebensmitteln belasten das Budget vieler Menschen mit kleinem Geldbeutel ungemein. Im Rahmen der Energiekrise hatte die Kartei der Not im September zu Spenden aufgerufen, die bis heute noch eingehen. „In unserer Heimat unterstützen gerade in dieser Krisenzeit so viele treue Spenderinnen und Spender unsere Arbeit seit Jahren. Wir sind unglaublich dankbar über diesen Zusammenhalt in der Region und die Solidarität für Menschen in unverschuldeten Notlagen“, erklärt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not und des Ellinor-Holland-Hauses.

Spender und Helfer für die Kartei der Not gibt es seit vielen Jahren in und um Neuburg

Auch in und um Neuburg gibt es treue Spender für das Leserhilfswerk. Dazu zählen seit vielen Jahren die Unternehmensgruppe Hoffmann, die VR-Bank Neuburg-Rain mit ihrem Golfturnier der Wirtschaft, der Lions Club Neuburg und nicht zu vergessen die „Fleißigen Bienen“, die sich seit 16 Jahren persönlich für die Kartei der Not engagieren. Zuletzt feierten sie mit einem Stand auf der Schlossweihnacht Premiere.

Kartei der Not: Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Kartei der Not ist das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlags. Es ist eine Stiftung bürgerlichen Rechts mit dem Ziel: Menschen in der Region zu unterstützen, die unverschuldet in eine schwierige Lebenslage gekommen sind und Hilfe brauchen.

Als Hilfswerk unseres Medienhauses wurde die Kartei der Not im Jahr 1965 von Ellinor Holland gegründet, der Tochter des Zeitungsgründers Curt Frenzel. Sie sah es stets als ihre und als Aufgabe unseres Medienunternehmens an, auf das Schicksal der Menschen hinzuweisen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen.

Im Dezember 2010 ist Ellinor Holland gestorben. Ihr Lebenswerk führen seitdem ihre beiden Töchter Ellinor Scherer als Kuratoriumsvorsitzende und Alexandra Holland als Stellvertreterin mit großem Engagement und Verantwortungsbewusstsein weiter.

Dazu gehört heute auch das Ellinor-Holland-Haus – ein wegweisendes Wohnprojekt, in dem bis zu 80 Menschen jeden Alters auf dem Weg aus der Not heraus begleitet werden.

Mit über 45 Millionen Euro konnte die Kartei der Not bisher Bedürftigen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitungen unter die Arme greifen. Jede Spende geht vollständig und ohne jeden Abzug in die Hilfeleistung. Alle Personal- und Verwaltungskosten werden nämlich zu 100 Prozent von der Mediengruppe Pressedruck getragen.

Die Kartei der Not ist da für Menschen, die durch Krankheit, Behinderung oder ein anderes belastendes Ereignis in eine Situation geraten sind, in der sie unserer Solidarität, unserer ganz konkreten Mithilfe bedürfen. Denn Not kann jeden treffen – in jedem Alter.

Im Verbreitungsgebiet unserer Redaktion konnten im Jahr 2022 bis zum heutigen Tag 20 Hilfeanfragen unterstützt werden. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 9400 Euro. In acht Fällen war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen. In zwei Fällen ging eine Beihilfe an von Behinderung betroffene Familien, um zum Beispiel gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen zu können. Auch die Teilnahme an einer Klassenfahrt konnte ermöglicht werden.

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch 2022 in und um Neuburg wieder um das Wohnen. So half die Kartei der Not sieben Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Mehrfach war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder für die Einrichtung, wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank oder eine Waschmaschine nötig.

Auch backen können die insgesamt gut 20 Damen – nicht nur wie auf dem Bild Plätzchen, sondern auch leckere Kuchen. Auf diese Weise sammelten die "Fleißigen Bienen" bei ihren sozialen Auftritten den Großteil der aktuell mehr als 105.000 Euro für das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not. Foto: Manfred Rinke (Archivfoto)

Im Bereich der Neuburger Rundschau hat das Leserhilfswerk auch viele Heimkinder unterstützt. So wurden in den Sommerferien für rund 30 Kinder einige Tagesausflüge, manchmal auch mit einer Übernachtung, bezuschusst. Die Ausflüge gingen beispielsweise an den Brombachsee, mal in die Bavaria Filmstadt oder auch ins Altmühltal. Auch um Weihnachten wurden 32 Heimkinder mit einer Weihnachtsbeihilfe unterstützt, sodass die jeweilige Einrichtung ein kleines Geschenk für jedes Kind kaufen konnte.

Das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg ist ein innovatives Wohnprojekt

Eine besondere Hilfe-Einrichtung ist das Ellinor-Holland-Haus, das den Namen der Gründerin der Kartei der Not trägt. Gebaut wurde es, weil im Laufe der Jahre die Erkenntnis wuchs, dass mit Geld allein in einigen Fällen noch nicht geholfen ist. Ziel ist das Zurück in ein selbstbestimmtes Leben. Begleitet werden bedürftige Menschen jedes Alters aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlages, die Hilfe in unverschuldeten Notlagen suchen.

In diesem innovativen Wohnprojekt der Kartei der Not kümmern sich die pädagogischen Fachkräfte in insgesamt 28 Wohnungen um über 70 Personen überwiegend in Familienstrukturen, wovon über die Hälfte Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sind. „An einem Problem verzweifeln wir aber langsam: Eine finanzierbare Anschlusswohnung zu finden ist fast nicht mehr möglich“, verdeutlicht Arnd Hansen. Der Wohnungsmarkt ist so schlimm für Menschen – und gerade alleinerziehende Familien mit wenig Geld –, dass immer mehr länger im Ellinor-Holland-Haus bleiben müssen, obwohl sie ausziehen könnten.

