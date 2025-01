Kinder helfen Kindern

Das Kinder- und Jugendhilfezentrum St. Josef in Schrobenhausen wurde im vergangenen Jahr schwer vom Hochwasser getroffen. Die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg zeigten sich sehr betroffen von den Auswirkungen für die dort wohnenden Kinder und Jugendlichen. Gemeinsam mit Vertrauenslehrern, Schulsozialarbeit und SMV-Koordination erarbeiteten die Schülersprecher gemeinsam mit engagierten Schülern im Rahmen einer Sozialaktion insgesamt 150,-€ Spenden für die Kinder der Schrobenhausener Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Einrichtungsleiter Jochen Semle freute sich in diesen Tagen im Rahmen einer Spendenübergabe sehr über das Engagement der Neuburger Mittelschüler. Es sei ein gutes Zeichen, dass die Mittelschüler gemeinsam mit vielen anderen Einrichtungen der Region an das Kinderheim in ihrem Landkreis denken. „Für solche Hochwasserschäden gibt es keine Versicherung. Somit sind wir auf zahlreiche Spenden angewiesen, um die schwerwiegenden Schäden zu reparieren!“. Semle beschreibt die erste Hochwassernacht in der Einrichtung, die auch durch einen Stromausfall geprägt war. Mit Taschenlampen und Kerzen schafften die Gruppen Licht in ihren Räumen. In den nächsten Tagen packten alle Kinder und Jugendlichen bei den Räumungsarbeiten mit an! Mit einer Fotodokumentation zeigte er die Schäden, die Aufräumarbeiten und das Engagement der Kinder und Jugendlichen auf. Die Dokumentation wird im Rahmen einer Ausstellung nun in der Aula der Mittelschule für alle interessierten Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Eltern öffentlich gemacht.

